Natasha Vargas se despide de su título: 'No ha sido nada fácil este camino'

La chica de cabello negro y ojos grandes destacó en redes sociales con una fotografía de ella con la corona: "En este momento no tengo palabras para describir lo que siento, la vida me brindó la oportunidad de vivir el sueño que tanto anhelaba y por el cual trabajé fuertemente, el cambiar mi nombre de pila por Panamá ha sido el orgullo mas grande que he vivido, representando de todo corazón mi tierra canalera, enseñándole al mundo un poco mas sobre nuestra cultura, alegría y los valores que poseemos todos los panameños en nuestro corazón", destacó.

Además dijo: "No ha sido nada fácil este camino, pero estoy segura que cada esfuerzo valió completamente la pena. Un concurso de belleza te hace evolucionar y transformarte en una versión mejorada de ti misma, cuando menos te lo esperas por esa razón hoy te quiero decir a ti que me lees, si tienes miedo y sueños por cumplir, HAZLO con miedo! Que nada ni nadie te haga dudar de todo el potencial que tienes para brillar y ver esos sueños materializados".

Natasha Vargas, siempre agradecida

Agradeció a todos por estar a su lado siempre: "Gracias a todos los que estuvieron y aun están a mi lado apoyándome, los quiero muchísimo. Gracias a todo mi Panamá por confiar en mi, sus lindos mensajes, su apoyo brindado y motivación significa mucho para mi", dijo.

En el escenario no apareció Vargas para despedirse, pero sí envió un hermoso video.