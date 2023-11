Miss Universo 2023: El vestido de Miss Bolivia y sus comentadas plumas

Por lo menos, Kharoline comentó en redes sociales: "¿Qué cxxx se puso Bolivia? Dios mío y ella que es tan hermosa, ese trapo quémalo bebé".

Pero fue la misma, Miss Bolivia, quien salió al paso para aclarar el por qué de su vestuario para la entrevista.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCzokmsoOqBK%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABOyv28FR3ZAl6kuMWLLwoSPJxgKuHZC51Y4ZA54EJ98kaHo1E9QKB1uCU3HKrMRNGEt1wdYKfiyht21JPV4hZALnfFKlUzjZAbidOooU1xSmDleByujtjt00uqrrylMZC7P3BEpHHBPBlQzDRqe9yYIEUIMhhTsZBXgdDb164MAX5QZDZD View this post on Instagram A post shared by Promociones Gloria (@pgloriaoficial)

Miss Bolivia y el mensaje del vestido de plumas

"Estoy muy emocionada de poder transmitir mi mensaje a través de este traje. Las plumas están confeccionadas con material alternativo por los niños que son parte de la Fundación Loro Parque!", escribió Miss Bolivia, María Estefany Rivero.

Sucede que el proyecto social que promueve Miss Bolivia 2023 es el trabajo que desarrolla la Fundación Parque Loro, especialmente en la conservación del guacamayo barba azul. La organización lleva más de 20 años promoviendo la tradición sin extinción, en la confección de los vestuarios originarios con plumas alternativas, en lugar de utilizar las plumas de las aves como el guacamayo barba azul.

El traje de Miss Bolivia fue una confección de Luis Daniel Agreda, quien ha sido el responsable de muchos vestuarios lucidos por María Estefany Rivero en el Miss Universo 2023.

"Muchas gracias por entender todo lo que quiero y quise transmitir a través de este traje! Me siento lista, me siento preparada, me siento emocionada y, por sobre todo, me siento yo", expresó Rivero hacia su diseñador.