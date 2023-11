Miss Universo 2023: Rechazo contra Miss Argentina la hace romper en llanto

Su experiencia en certámenes de belleza en Colombia, la llevaron a hacer lo propio ahora en su nueva casa. De esta manera, llegó al Miss Argentina, donde representó a Río Negro. En agosto de 2023, se alzó con el título y la oportunidad de asistir al Miss Universo.

"Miro a mi alrededor y mi corazón solo exclama Gracias Dios por tu infinita grandeza, por mostrarme que el universo conspira a favor de las personas que hacen realidad sus sueños y que mi sueño de llamarme hoy Argentina sea una realidad", publicó Yamile Dajud tras coronada Miss Argentina.

El rechazo hacia Yamile Dajud, Miss Argentina

Para muchos seguidores de los concursos de belleza, Yamile Dajud no es una digna representante de Argentina al ser también colombiana. A través de redes sociales, Miss Argentina recibe muchos comentarios criticándola porque no la consideran realmente del país al cual representa. Sin embargo, también hay quiénes la apoyan, además de felicitarla por su desempeño.

Comentarios como: No es Argentina es fácil encontrarlos en sus publicaciones.

Por ejemplo, Lili Morán escribió: "Nació en Argentina por accidente nada más, no tiene sangre argentina ni creció allí. Solo utilizó la oportunidad para ir al MU. jaja".

Kare Linares comentó: "Ella dice Colombia x todos lados, solo basta con verla, quizás x eso no se sienten identificados".

Pero también tiene a sus fanáticos, como Jime de Allende, que escribió: "A los argentinos sí nos representa, por sus valores, su carisma, espontaneidad, pero, principalmente, por las ganas que le pone a la vida. Les guste o no, su pasión y alegría son tan argentinos como el mate y el asado. Yamile Dajud es y siempre será Ar-gen-ti-na".

El revelador mensaje de Miss Argentina

Recientemente, Yamile Dajud realizó un Instagram Live, en el que mostró sus más profundos sentimientos, las lágrimas no faltaron. Durante su transmisión, Miss Argentina dejó claro que existe gente malintencionada, sin embargo ella ha decidido dejar que todo lo resbale.

"Yo no les voy a decir que ha sido fácil porque soy una persona sensible, soy una persona emocional, soy una persona que a veces quisiera ver las cosas diferentes... porque me cuesta a veces ver la maldad en los otros, porque no la tengo en mi corazón porque no la tengo dentro de mí

Entonces, chicos... yo, sencillamente vine aquí a ser yo... a aprovechar la oportunidad de que, en verdad, el universo entero me conozca... si es lo que Dios quiere para mí, así va a hacer...

Créanme que dentro de mis fuerzas, yo he hecho todo lo que está a mi alcance para poder destacar, para poder sobresalir... y ante todo para tener la convicción de que yo no estoy aquí por título propio, yo no estoy aquí como Yamile Dajud, yo estoy representando a la Argentina, a la que tantas veces he llamado mi primer amor, mi amor inolvidable, mi amor único... que tantas veces la gente me hizo dudar si realmente yo pertenecía o si me podía llamar Argentina... sencillamente porque mi familia no es de allá...", dijo la modelo entre lágrimas.

Para finalizar sobre este punto, Yamile Dajud rechazó en cómo hay personas que se sienten con la potestad de decir de dónde eres... "eso es insólito, eso es inaudito...", aseguró.