Miss Universo 2023: Miss Colombia se sincera "No sentí apoyo de mi país"

El momento en que su hija corre a los brazos de su madre con globos verdes y amarillos, fue compartido por la representante colombiana en sus redes sociales, donde escribió lo siguiente: "Mi Corazón está completitooooo #MamáColombia"

View this post on Instagram A post shared by Camila Avella M (@camiavellam)

Camila Avella, Miss Colombia dijo que no sintió el apoyo de los colombianos en el Miss Universo 2023

Durante una entrevista para la revista El Heraldo, la colombiana habló de su preparación para el certamen y los retos que tuvo que afrontar en su participación en el Miss Universo 2023.

Camila Avella, impactó con su respuesta, cuando se le preguntó por la sensación que tenía por ser la primera representante del departamento de Casanare en llegar a Miss Universo y ubicarse entre las cinco finalistas.

Sin duda alguna (siento) muchísimo orgullo. Pero si te voy a ser honesta, al principio sí me dio como un poco duro el no tener el apoyo de muchos colombianos, porque lo que yo veía por mis demás compañeras es que, por ejemplo, en Venezuela, en Nicaragua, en El Salvador, muchas de ellas sus países, se desvivían por apoyarlas y por mi parte no sentí tanto ese apoyo. Yo tuve que irme ganando ese apoyo poquito a poquito Sin duda alguna (siento) muchísimo orgullo. Pero si te voy a ser honesta, al principio sí me dio como un poco duro el no tener el apoyo de muchos colombianos, porque lo que yo veía por mis demás compañeras es que, por ejemplo, en Venezuela, en Nicaragua, en El Salvador, muchas de ellas sus países, se desvivían por apoyarlas y por mi parte no sentí tanto ese apoyo. Yo tuve que irme ganando ese apoyo poquito a poquito

Dijo Miss Colombia, quien no se sentía tan apoyada.

Avella expresó que siempre tuvo claro su trabajo y que su preparación tuvo resultados grandes, ya que llegar a ese top 5 no fue nada fácil.

"Llegar a ese top 5 no fue fácil, fue luchado, pero realmente fue cuando dije que ya Dios y el universo saben que está destinado para ti y también te recompensan por todo ese sacrificio que tienes que pasar”, agregó la representante de Colombia de Miss Universo 2023.