Miss Universo 2023: ¿Nadia Ferreira influyó para que Mariana Downing, ex de Marc Anthony no clasificara?

Y además de todo, espera agrandar la familia en los próximos años, ya que quiere tener más bebés junto al cantante de ascendencia puertorriqueña, Marc Anthony.

Pero, la entrevista fue más allá de lo personal y confesó qué opina sobre Marina Downing, ex de Marc Anthony, y si su influencia entre el jurado ocasionó que la Miss República Dominicana no lograra clasificar.

Nadia Ferreira confiesa si influyó que Mariana Downing no lograra clasificar en Miss Universo

Pues no, Nadia Ferreira no tuvo nada que ver en que Miss RD no lograra entrar al Top 20, "Soy una mujer madura", afirmó, y por ende, sabe lo que puede sentir Downing porque ella también estuvo en su lugar y a pesar de que no logró clasificar, reconoce que la Miss tiene un gran futuro por delante.