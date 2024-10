Miss Universo 2024: Comienza la aventura en México para las aspirantes a la corona

Embed - Miss Universe on Instagram: " Gala de las Catrinas - Miss Universe 2024 Join us for a magical night on November 1st at Colegio de las Vizcaínas in Mexico City, as 130 Miss Universe delegates pay tribute to the Day of the Dead with stunning Mexican designs. All proceeds will benefit the “Niños, Mujeres y Ancianos Protegidos A.C.” foundation, supporting those in need. Get your tickets on @ticketapp.mx and be part of this unforgettable evening, where beauty and solidarity come together for a good cause. " View this post on Instagram A post shared by Miss Universe (@missuniverse)

La preliminar será el jueves 14 de noviembre, mientras que la final se celebrará el sábado 16 de noviembre, ambos eventos tendrán lugar en la Arena CDMX.

Candidatas inician viaje a México para el Miss Universo 2024

Algunas representantes han iniciado su viaje hacia México para comenzar los preparativos y representar a sus naciones en el Miss Universo 2024, con el objetivo de conquistar la corona del certamen de belleza.

Miss Universo Puerto Rico - Jennifer Colón

#RumboAlUniverso Nuestra soberana puertorriqueña Jennifer Colón , se encuentra con su gente en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín previo a su salida hacia #México.

Miss Universo Finlandia - Matilda Wirtavuori

DEPARTURE DAY - MISS UNIVERSE FINLAND 2024 Miss Universe Finland 2024, Matilda, at Helsinki Airport! She is ready to represent Finland at the 73rd Miss Universe competition in Mexico Special thanks to everyone for your support! Best of luck gorgeous Matilda—we are all incredibly proud of you and can't wait to follow your journey!

Miss Universo Vietnam - Nguyen Cao Ky Duyen

Ngày sân bay sang ti t nc Mexico, cô y m áp trong tình yêu thng ca mi ngi, hô vang 2 ting Vit Nam #missuniversevietnam #MUVN #RoadToMissUniverse2024 #RoadToMexico #hoahauKyDuyen #VoteForKyDuyen #DST

Miss Universo Costa Rica - Elena Hidalgo

Inicia la aventura rumbo a @missuniverse en México Gracias a todos por una despedida tan bonita! Me voy llena de sueños y muchas ganas de hacerlos sentir orgullosos A partir de hoy me convierto en Costa Rica ♥

Miss Universe Kazakhstan - Madina Almukhanova

HELLO UNIVERSE! Thank you all for the wonderful send-off! Now I have a layover in Turkey, and in the evening I fly to Mexico see you there! #73rdmissuniverse #73RRMISSUNIVERSE #missuniversekazakhstan #missuniverse

Miss Universo China - Qi Jia

MISS·UNIVERSE Hola méxico I'm ready #missuniverse2024 #missunversechina

Miss Universe India - Rhea Singha

Ready for the Universe Our Miss Universe India @singha.rhea has left for the 73rd Miss Universe in Mexico to represent our nation. Let's support her on this amazing journey hoping she brings the crown home

Miss Universo France - Indira Ampiot

HELLO MEXICO @lipaultparis_official #missuniverso #missuniverse #missfrance #missfrance2023 #missuniversefrance #indiraampiot

Miss Universe - Bolivia - Juliana Barrientos

Hoy emprendo un viaje con el corazón lleno de orgullo y la mirada puesta en Miss Universo, llevando conmigo el espíritu de Bolivia en cada paso. Mi vestimenta en verde agua inspirada en los flecos de las mantas de las Cholitas paceñas, un homenaje a la belleza y fortaleza de nuestras raíces. Este look representa la diversidad cultural de mi país, esa esencia única que quiero compartir con el mundo. Es un honor llevar la historia y cultura de Bolivia a una plataforma tan especial, y me siento lista para mostrar todo lo que nuestra tierra tiene para ofrecer. Vamos con todo, Bolivia, rumbo a Miss Universo!

Miss Universo Perú - Tati Calmell

Mi Perú querido!!!!!!!! Veo estas imágenes y me llenan el alma con miles de emociones, sobre todo con una inmensa GRATITUD Soñé tanto este momento!!!!! Gracias a todos por estar ahí!!!! Por organizar esta despedida tan especial, por hacer cada detalle perfecto. Y sobretodo por cada palabra de aliento, cariño y respeto que me han hecho sentir. Es indescriptible,fue un momento mágico que recordaré por siempre Gracias a todo mi equipo que me han acompañado en cada paso Estamos viviendo el sueño juntos!!!! A mi familia, a mi amor incondicional, y a cada uno de ustedes por llenarme de una energía tan mágica!!!!!! Gracias a todos por el apoyo desde el primer día y siguen a mi lado dándome su amor incondicional,son maravillosos!!!!!! Voy a llevar nuestra bandera bicolor por todo lo alto mi Perú LOS AMO!!!!!!!!!!!!!!! Here we go Universe

Miss Universo South Africa - Mia Leroux

South Africa…I carry you with me! Excited for the journey of a lifetime to begin! Are you ready?

Miss Universo Australia - Zoe Creed

VIVA MEXCICO Desde Australia, que viene de Australia, se dirige a la Ciudad de México. From the beach to the international stage, I'm ready for this next chapter

Miss Universo Mongolia - Mino Nominzul

, . , . , , . , . ♦ . . , . : https://missuniverse.choicely.com/ ♦Voice for Change . LIKE , . : https://citalks.com/contests/missuniverse2024-vfc/entry/miss-universe-mongolia-2024 10 . . "Miss Universe 2024" 11- 15- 09:00 , 11- 17- 08:00 - !

Miss Universo Dinmark - Victoria Kjær