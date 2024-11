Miss Universo 2024: ¿Quiénes son los jurados de la 73ª edición?

El anfitrión de la gala será el ícono de la televisión estadounidense Mario Lopez, quien cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria del entretenimiento, asegurando que la velada sea tan emocionante como memorable. ¡El certamen promete ser un evento inolvidable!

Embed - Miss Universe on Instagram: "BREAKING NEWS! We’re excited to announce that @MarioLopez, a renowned figure in American television, will host our grand finale. With over 30 years of experience in the entertainment industry , his charm, commitment, and passion ensure a night to remember. ——————————— Estamos emocionados de anunciar que el legendario @MarioLopez, un verdadero ícono de la televisión estadounidense, se une a nosotros como anfitrión de la gran final. Con más de 30 años de experiencia en la industria del entretenimiento, su carisma, dedicación y pasión por el entretenimiento garantizan una noche inolvidable." View this post on Instagram A post shared by Miss Universe (@missuniverse)

Le podría interesar: Las candidatas madres que buscan la corona del Miss Universo 2024

Jurados del Miss Universo 2024

Emilio Estefan

El productor y compositor musical cubano Emilio Estefan no solo será el encargado de crear la canción oficial de Miss Universo 2024, sino que también ha sido el primer jurado anunciado. Su pasión, creatividad y dedicación lo han convertido en un referente en la música, y su influencia será una fuente de inspiración y empoderamiento para generaciones de todo el mundo.

Embed - Miss Universe on Instagram: "Honored to have legendary @emilioestefanjr , the king of Latin music, as our first Selection Committee in #MissUniverse. A visionary, hit producer, and innovative entrepreneur, his legacy inspires and his presence enriches us. His passion, creativity, and dedication are an empowering example that inspires generations. We’re proud to have his expertise and wisdom guiding the selection of our next queen. —————————— Honrados de tener al legendario @emilioestefanjr , el rey de la música latina, como nuestro primer Comité de selección en #MissUniverse. Un visionario, productor de éxitos y empresario innovador, su legado inspira y su presencia nos enriquece. Su pasión, creatividad y dedicación son un ejemplo que empoderan e inspiran a generaciones. Estamos orgullosos de contar con su experiencia y sabiduría en la elección de nuestra próxima reina. " View this post on Instagram A post shared by Miss Universe (@missuniverse)

Lele Pons

La estrella del entretenimiento digital, Lele Pons, se une al Comité de Selección de Miss Universo 2024. Con su pasión por la innovación y su habilidad para conectar con la audiencia, Lele se ha convertido en una figura inspiradora. Su presencia en el comité aportará una perspectiva fresca y moderna, reflejando la evolución del certamen en la era digital.

Embed - Miss Universe on Instagram: "@lelepons , digital entertainment star, joins #MissUniverse as our second Selection Committee . Her passion for innovation and ability to connect with audiences makes her an inspiring figure. We’re excited to have her on board. ———————— @LelePons, la estrella del entretenimiento digital, se une a #MissUniverse como Comité de Selección . Su pasión por la innovación y su capacidad para conectar con la audiencia la convierten en una figura inspiradora. Estamos emocionados de que seas parte de la familia MUO." View this post on Instagram A post shared by Miss Universe (@missuniverse)

Romero Britto

El renombrado artista brasileño Romero Britto se une al equipo de expertos como miembro del Comité de Selección de Miss Universo. Con su estilo icónico y su pasión por la vida, Britto aportará una perspectiva vibrante y única, enriqueciendo la competencia con su creatividad y enfoque positivo. Su presencia sin duda sumará una energía especial a esta edición del certamen.

Embed - Miss Universe on Instagram: "We are thrilled to announce that the renowned Brazilian artist @romerobritto joins our expert panel as a Selection Committee for Miss Universe! His iconic style and passion for life will enrich our competition. We are excited to have you in the Miss Universe family! ———— Estamos emocionados de anunciar que el renombrado artista brasileño Romero Britto se une a nuestro equipo de expertos como Selección de Comité de Miss Universe! Su estilo icónico y pasión por la vida enriquecerán nuestra competencia. Estamos emocionados de tenerte en la familia de Miss Universe! " View this post on Instagram A post shared by Miss Universe (@missuniverse)

Eva Cavalli

Eva Cavalli, la legendaria diseñadora de moda, ícono de estilo y visionaria detrás de marcas de lujo, se une al comité de selección de Miss Universo. Con su vasta experiencia y su inconfundible sofisticación, aportará un toque único de elegancia y visión de alta costura a la competencia, elevando aún más el nivel del certamen. Su presencia será sinónimo de excelencia y estilo en esta edición.

Embed - Miss Universe on Instagram: "@eva_cavalli , the legendary Fashion Designer, Style Icon and Luxury Brands visionary joins the Miss Universe selection committee, bringing her expertise and sophistication to the competition. With her impressive background, Eva has consistently demonstrated her ability to recognize and celebrate beauty and elegance. Her glamorous style and innovative vision will be an invaluable asset in the search for the next Miss Universe. Welcome to the Miss Universe family! ———————— Eva Cavalli, la legendaria diseñadora de moda, icono de estilo y visionaria de marcas de lujo , se une al comité de selección de Miss Universo, trayendo su experiencia y sofisticación a la competencia. Con su impresionante trayectoria, Eva ha demostrado su capacidad para reconocer y celebrar la belleza y la elegancia. Su estilo glamuroso y su visión innovadora serán un activo invaluable en la búsqueda de la próxima Miss Universo. ¡Bienvenida a la familia de Miss Universo! " View this post on Instagram A post shared by Miss Universe (@missuniverse)

Margaret Gardiner

La icónica Margaret Gardiner, Miss Universo 1978 y originaria de Sudáfrica, se une al equipo de expertos como miembro del comité de selección de este año. Su elegancia, vasta experiencia y profundo conocimiento en la industria del entretenimiento y la belleza la convierten en una figura emblemática y respetada en el mundo de la belleza internacional.

Embed - Miss Universe on Instagram: "We are honored to announce that the iconic @margaret_gardiner, Miss Universe 1978 from South Africa, is joining our team of experts as a member of the selection committee this year. Her elegance, experience, and knowledge in the entertainment and beauty industry make her an iconic and respected figure in the world of international beauty. Welcome, Margaret! Her legacy inspires a new generation of women. ———————- Estamos honrados de anunciar que la icónica Margaret Gardiner, Miss Universo 1978, originaria de Sudáfrica, se une a nuestro equipo de expertos como miembro del comité de selección este año. Su elegancia, experiencia y conocimiento en la industria del entretenimiento y la belleza la hacen una figura emblemática y respetada en el mundo de la belleza internacional. ¡Bienvenida, Margaret! Su legado inspira a una nueva generación de mujeres. " View this post on Instagram A post shared by Miss Universe (@missuniverse)

Jessica Carrillo

La destacada personalidad de Telemundo, Jessica Carrillo, se une al Comité de Selección de Miss Universo. Con su extensa carrera en periodismo y entretenimiento, y como copresentadora de Al Rojo Vivo, Jessica aportará su perspectiva única y valiosa, enriqueciendo el certamen con su experiencia y conocimiento en los medios.

Embed - Miss Universe on Instagram: "We are thrilled to announce that Telemundo’s very own @jessica_carrillo will be joining the prestigious Miss Universe selection committee. With her extensive career in journalism and entertainment, the Al Rojo Vivo cohost will bring her unique perspective and expertise to Miss Universe , which unites women from around the globe as they compete for the title and showcase their social missions to the world. @Telemundo @TelemundoEntretenimiento ————————- Estamos emocionados de anunciar que la destacada personalidad de Telemundo, Jessica Carrillo, se une a nuestro Comité de Selección. Con su extensa carrera en periodismo y entretenimiento, la copresentadora de Al Rojo Vivo aportará su perspectiva única y experiencia a Miss Universe, que reúne a mujeres de todo el mundo para competir por el título y mostrar sus misiones sociales al mundo. " View this post on Instagram A post shared by Miss Universe (@missuniverse)

Michael Cinco

Michael Cinco, el aclamado diseñador conocido por sus lujosos vestidos para la élite de Hollywood, se une al comité de selección de la 73ª edición de Miss Universo. Con su vasta experiencia en el mundo de la moda, su ojo para la elegancia y la sofisticación aportará una perspectiva única y valiosa al certamen, elevando aún más el nivel de la competencia.

Embed - Miss Universe on Instagram: "Get ready for a dash of haute couture on the Miss Universe stage, @michaelcinco5 acclaimed designer of luxurious gowns for Hollywood’s elite, joins the selection committee for the 73rd Miss Universe bringing his fashion expertise. Elegance and beauty will reign supreme! ————————— ¡Prepárense para un toque de alta costura en el escenario de Miss Universo! Michael Cinco, diseñador aclamado por sus lujosos vestidos para la élite de Hollywood, se une al comité de selección de la 73ª Miss Universo, aportando su experiencia en moda. La elegancia y la belleza reinarán supremas. ¡Bienvenido a la familial de Miss Universe! " View this post on Instagram A post shared by Miss Universe (@missuniverse)

Gianluca

El reconocido empresario italiano, Gianluca, quien ha conquistado las redes con su energía y carisma, se unirá al comité de selección de la 73ª edición de Miss Universo. Con su experiencia empresarial, visión estratégica y su contagiosa energía, aportará una dosis de alegría y pasión al certamen, elevando aún más la emoción de la competencia.

Embed - Miss Universe on Instagram: "Welcome to the Miss Universe family, @gianlucavacchi ! This renowned Italian entrepreneur has captured our hearts with his energy and charisma on social media. Now, as part of the selection committee in the 73rd edition, he will bring his expertise, business vision, and infectious energy, infusing the competition with joy and passion. ________ Bienvenido a la familia Miss Universo, Gianluca Vacchi! Este reconocido empresario italiano nos ha robado sonrisas en las redes con su energía y carisma. Ahora, cómo miembro del comité de selección en la 73ª edición, aportará su experiencia, visión empresarial y contagiosa energía, trayendo alegría y pasión a la competencia." View this post on Instagram A post shared by Miss Universe (@missuniverse)

Camila Guiribitey

La doctora Camila Guiribitey, destacada filántropa, odontóloga y empresaria, se une al comité de selección de la 73ª edición de Miss Universo. Reconocida por su Premio Humanitario en 2023, su legado de servicio comunitario y su firme compromiso con la salud y la educación serán una fuente de inspiración para nuestras candidatas. Su visión y dedicación al bienestar social aportarán una valiosa perspectiva a la competencia.

Embed - Miss Universe on Instagram: "Dr. @camilaguiribitey, renowned philanthropist, dentist, and entrepreneur, joins us as part of the selection committee in the 73rd Miss Universe competition! A 2023 Distinguished Humanitarian Award recipient, her legacy of community service and dedication to healthcare and education will inspire our contestants. Welcome to the family! ————— ¡Bienvenida a la familia de Miss Universo! Dra. Camila Guiribitey, destacada filántropa, odontóloga y empresaria, se une a nosotros como selección de comité en la edición 73 de Miss Universe . Reconocida por su Premio Humanitario en 2023, su legado de servicio comunitario y compromiso con la salud y educación inspirará a nuestras candidatas. ¡Una jueza con corazón! " View this post on Instagram A post shared by Miss Universe (@missuniverse)

Fariana

La talentosa actriz, cantante y compositora colombiana, Fariana, se une al comité de selección de Miss Universo. Con siete canciones en las listas de éxitos de Billboard y dos nominaciones a los Premios Grammy Latinos, su vasta experiencia artística será una gran adición al certamen, aportando una perspectiva única sobre el talento, la creatividad y la expresión.

Embed - Miss Universe on Instagram: "Welcome @Fariana, the talented Colombian actress, singer, and songwriter, to the Miss Universe 73 selection committee. With seven Billboard chart-topping songs and two Latin Grammy nominations, her artistic expertise will enrich our competition. —————— Bienvenida a Fariana, la talentosa actriz, cantante y compositora colombiana, que se une a nuestro comité de selección. Con siete canciones en listas de éxitos de Billboard y dos nominaciones a los Premios Grammy Latinos, su experiencia artística enriquecerá nuestra competencia. " View this post on Instagram A post shared by Miss Universe (@missuniverse)

Nova StevensNova

Stevens, Miss Universo Canadá 2020, se une al comité de selección de Miss Universo. Defensora apasionada de la justicia racial, la salud mental y la resiliencia, Nova inspira con su historia personal y su trabajo. Su enfoque en la autenticidad, fortaleza y compasión resalta la verdadera belleza que va más allá de lo físico.

Embed - Miss Universe on Instagram: "We proudly announce @thenovastevens , Miss Universe Canada 2020, joins our selection committee. A passionate advocate for racial justice, mental health, and resilience, Nova inspires with her story and work, showing that true beauty lies in authenticity, strength, and compassion. We’re thrilled to see how her expertise and vision will enrich our competition. ————- Con gran orgullo, anunciamos que Nova Stevens, Miss Universo Canadá 2020, se une a nuestro comité de selección . Defensora apasionada de la justicia racial, la salud mental y la resiliencia, Nova inspira con su historia y trabajo, demostrando que la verdadera belleza reside en la autenticidad, la fortaleza y la compasión. Estamos emocionados de ver cómo su experiencia y visión enriquecerán nuestra competencia." View this post on Instagram A post shared by Miss Universe (@missuniverse)

Gary Nader

Gary Nader, el renombrado coleccionista de arte y líder en el mundo del arte, se unirá al comité de selección en la 73ª edición de Miss Universo. Su vasta experiencia y pasión por la cultura y la belleza serán un activo invaluable para evaluar a las candidatas, aportando una perspectiva única que elevará aún más el nivel del certamen.

Embed - Miss Universe on Instagram: "We are honored to announce that the renowned art colector , @garynader , a leading figure in the art world, brings his vision and expertise to our Miss Universe selection committee. His passion for culture and beauty will be an invaluable asset in evaluating our candidates. —————- Con honor, anunciamos que el destacado coleccionista de arte, Gary Nader, un líder en el mundo del arte, traerá su visión y expertise a nuestro comité de selección en la edición 73 de Miss Universo. Su pasión por la cultura y la belleza será un activo invaluable en la evaluación de nuestras candidatas." View this post on Instagram A post shared by Miss Universe (@missuniverse)

Gabriela Gonzalez

Gabriela González, una mujer que fusiona elegancia y pasión, será una pieza clave en el comité de selección de Miss Universo. Su experiencia y dedicación a promover la individualidad y la expresión personal aportarán una perspectiva única y valiosa en la evaluación de las candidatas, elevando aún más el prestigio de este certamen.