Miss Universo 2024: Victoria Kjaer, perfil y trayectoria de la ganadora

Con tan solo 21 años, Victoria Kjaer ha dejado una huella imborrable en la historia de los concursos de belleza al convertirse en la primera participante de Dinamarca en ganar el certamen de Miss Universo. Apodada como la "Barbie humana" por su impresionante belleza, Kjaer ha cautivado al mundo no solo por su físico, sino también por su autenticidad, compromiso con el bienestar global y su incansable lucha por la promoción de los derechos humanos.

La historia de Victoria Kjaer en el mundo de los concursos de belleza comenzó a los 18 años, cuando fue elegida como segunda finalista en Miss Danmark. Este primer logro marcó el inicio de una prometedora carrera, y un año después, representó a Dinamarca en el Miss Grand Internacional, donde logró destacar al ingresar al Top 20.

Su dedicación y profesionalismo la llevaron a establecerse como una de las figuras más destacadas en el ámbito de los certámenes de belleza. Fue esta misma pasión y determinación las que la impulsaron a alcanzar su mayor objetivo: ser elegida para competir en el certamen más prestigioso de todos: Miss Universo.

En una noche histórica, Victoria Kjaer se coronó como Miss Universo 2024, alzándose con la codiciada corona ‘La Luz del Infinito’, una joya bañada en oro de 18 quilates, adornada con diamantes y 23 perlas doradas. Su victoria no solo resalta su belleza, sino también su carisma, inteligencia y profesionalismo, consolidándola como un ícono global en el mundo de los certámenes de belleza.

