Miss Universo 2024: Victoria Kjaer de Dinamarca se corona en la 73.ª edición

Victoria Kjaer, Miss Dinamarca, se convirtió en la sucesora de Sheynnis Palacios y es oficialmente la ganadora de la edición 73° del Miss Universo 2024. A sus 21 años, esta talentosa bailarina profesional, empresaria y defensora de la salud mental. Ha demostrado su destreza y dedicación, logrando un impresionante reconocimiento en el mundo de los certámenes de belleza, al entrar al Top 20 en Miss Grand International en el 2022 y ahora, con su triunfo en Miss Universo, ha consolidado su lugar entre las grandes figuras del certamen. ¡Una victoria histórica para Dinamarca!

Embed - Miss Universe on Instagram: "A new era begins! Congratulations to Denmark, our 73rd Miss Universe. May your reign inspire and empower women worldwide. #73MissUniverseCompetition "