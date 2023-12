Miss Universo: Organización Miss Panamá renuncia a la franquicia.

Organización Miss Panamá renuncia a la franquicia

La Organización Miss Panamá informó mediante un comunicado que renuncia desde hoy a Miss Universo.

"Lamentablemente no contamos con el tiempo necesario para obtener la aprobación de derechos de franquicia en el momento preciso, lo que nos impidió captar los patrocinadores necesarios para cubrir los elevados costos asociados con la producción y preparación de nuestras representantes", decía el comunicado oficial que emitió la organización.

Además detallaron una serie de irregularidades que se dieron desde que tienen la franquicia.

"Nos hemos enfrentado a situaciones donde el público tenía conocimiento de directrices y cambios antes que nosotros, las franquicias. Entendemos la naturaleza mediáticas de elegir a una ganadora entre más de 80 mujeres, pero esta situación se complica cuando se otorgan privilegios a directores y equipos de trabajo durante la concentración, sin nuestro conocimiento como organización", manifestaron en su comunicado.

Aprovecharon la oportunidad, para enviarle un mensaje de agradecimiento a la representante de Panamá, Natasha Vargas, "En cuanto a nuestra representante, Natasha Vargas, quien realizó un trabajo excepcional elevando el estándar de las representantes panameñas, le expresamos nuestro sincero agradecimiento por su dedicación y compromiso durante ambos certámenes".

Concluyeron su comunicado agradeciendo a todos los seguidores del concurso, por el apoyo brindado durante las actividades realizadas.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FC0Zqji-r1ly%2F%3Figshid%3DMzRlODBiNWFlZA%3D%3D&img_index=1&access_token=EAAGZAH4sEtVABO8fn5YLhEsOAB6KDq5XldqIHdF3xxBOPZBzyZC7VItIL1wZCxZCuOxR1mphjaTGidAGhrzuFJ73NNrJXajqZBfsiMbZAW0dHprwS1rcgo52hZB2EoUIEjfLQA0Jh7Nn4E4bPOmwlaHZCSFnf49yJRZApUDB0e8FuCM9DiRUgZAYwQNsgZDZD View this post on Instagram A post shared by Miss Panama ® (@misspanamainc)

Natasha Vargas reacciona ante la renuncia de la Organización Miss Panamá

Este año, la representante de Panamá en el Miss Universo fue la joven Natasha Vargas, quien realizó excelente trabajo durante su participación en la edición 72 del certamen.

"Gracias por su arduo trabajo, dedicación y honestidad no me pudo tocar mejor equipo de trabajo y estoy muy orgullosa de cada uno de ustedes! Por mi parte mi compromiso con todo un país seguirá, no solo por un año, será por siempre! Aquí seguimos Los amo", expresó Miss Universo Panamá 2023, en los comentarios.