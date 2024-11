Novio de Italy Mora reacciona y desmiente rumores de su salida del Miss Universo

“El comité disciplinario, encargado de mantener la integridad del concurso, realizó una auditoría exhaustiva del caso y, tras analizar la información recopilada, concluyó que la retirada era el curso de acción más adecuado en las circunstancias actuales,” menciona el comunicado.

Novio de Italy Mora aclara rumores sobre su salida del Miss Universo

Juan Abadía, entrenador personal, empresario y excompetidor de fisiculturismo panameño, ha tomado sus redes sociales para aclarar los rumores en torno a la salida de Italy Mora del certamen Miss Universo en representación de Panamá.

En la madrugada del sábado 2 de noviembre, Abadía realizó una transmisión en vivo confirmando la salida de Italy del concurso, aunque mencionó que no podía dar muchos detalles debido a un contrato firmado. Más tarde, publicó una historia en su cuenta de Instagram desmintiendo algunas de las especulaciones que circulaban.

"Para aclarar, ya que no soy bueno para los en vivos, Italy no se peleó con ninguna concursante, no salió del hotel conmigo ni pasó nada fuera de lugar," explicó en su publicación.