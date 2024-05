Sheynnis Palacios se apodera del Festival de Cannes 2024

MIRA AQUÍ: Sheynnis Palacios sorprende al revelar un talento oculto

Tal como ya se había mencionado, este festival empezó el pasado martes 14 de mayo y Sheynnis ha tenido la oportunidad de llegar a la ciudad francesa para lucirse como toda una reina con un elegante look.

Desde el pasado miércoles 15 de mayo, la Miss Universo ha estado participando de diferentes eventos del festival, incluso estuvo presente en un evento privado que forma parte del festival.

Sheynnis Palacios deslumbró con su look en la alfombra roja del Festival de Cannes 2024, luciendo un hermoso vestido en color dorado repleto de brillos, con transparencias.

"Entrando en el centro de atención de Cannes, adorna la alfombra roja como Miss Universo, cautivando corazones con su gracia y estilo", escribió la organización Miss Universo en sus redes sociales.

