Miss Universo: Sheynnis Palacios sorprende al revelar un talento oculto

En su gira por Tailandia, Sheynnis Palacios dejó sin palabras a sus fans tailandeses, demostrando su talento en el canto, a pesar de no ser profesional dejó claro que tiene un buen dominio con el micrófono.

La joven nicaragüense fue invitada al programa de televisión tailandés "The Wall Song", en el que los famosos invitados cantan a dúo con los participantes, en esta ocasión la Miss Universo deleitó con el tema "Love me like do you" de Ellie Goulding.

Al momento que Sheynnis salió al escenario causó euforia entre la concursante, el público y los jueces, quienes quedaron shock por lo bien que lo hizo.

