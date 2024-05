Miss Universo confirma que la familia de Sheynnis Palacios ha sido exiliada de Nicaragua

En su publicación en redes sociales, Jakrajutatip aprovechó para agradecer a varias personas, que son importantes para ella.

"Nunca nos rendimos y extenderemos alas de amor, bondad, positividad, amistad y aspiración a las personas que nos rodean. La tormenta ha superado ahora el océano y el cielo es mucho más brillante con el calor genuino de verdaderos grandes amigos", decía parte del mensaje de la empresaria.

Además, aprovechó para reconocer a la exdirectora de la organización de Miss Universo Nicaragua, Karen Celebertt, quien fue desterrada por el régimen del gobierno de Ortega y que también fue acusada por los delitos de conspiración y traición a la patria.

Mientras que de Sheynnis dijo que era "valiente, fuerte e inteligente", asegurando que trabajaba para cuidar a su mama y a su familia, ahora que están fuera de la patria, confirmando así la salida de sus familiares más cercanos que le quedaban en Nicaragua.

Embed - Anne Jakrajutatip | on Instagram: "Happy Mother’s Day, everyone! We love you guys so much! Thank you for your kind support, courage and loyalty We never give up and will spread wings of love, kindness , positivity, friendship and aspiration to people around us. The storm has now surpassed the ocean and sky is much brighter with genuine warmth from true great friends: @raulrocha777 - you are the Real Tiger with great heart who guides me with strength, vision and resilience @oliviaquido -you gave me god’s bless and true meaning of sisterhood who is always here before the storm hits and never leave the room until the darkness fades out with arise of sunshine from new horizon @bucaromariomexico - you’re the daddy of the organization who always nurtures everyone with faithfulness, respect and high level professional responsibility @karencelebertti -You made the first Miss Universe to your country. True mothership of Beauty Pageantry. @sheynnispalacios_of You are brave, strong and intelligent but yet very humble and hard working to look after your mom and the whole family. @ampaijakrajutatip -thank you, mommy for being the light of my life. You gave me courage, confidence and comfort everyday. You sacrifice yourself so much with me, for me and always for Andrew & Angelica. Finally, thank god to every journey as everything happens for a good reason."