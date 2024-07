Kate Middleton reaparece en el campeonato de Wimbledon vestida con el color del próximo otoño

Le podría interesar: Karol G una de las celebridades más influyentes de la moda

De acuerdo con la revista Vogue España, en ocasiones anteriores, Kate vistió de verde, el color más ha utilizado en este evento de deportivo.

Hace unas semanas, la princesa participó en las festividades en honor al cumpleaños del Rey Carlos. En la segunda semana de junio, compartió con los seguidores de la cuenta de Instagram de los príncipes de Gales que se sentía bien; sin embargo, afirmó que hay días buenos y malos.

The Prince and Princess of Wales on Instagram: "Great to be back at @Wimbledon! There's nothing quite like The Championships "