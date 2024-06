Kate Middleton se pronuncia: "Aún no estoy fuera de peligro"

Me han sorprendido todos los mensajes amables de apoyo y aliento de los últimos dos meses. Realmente ha marcado la diferencia para William y para mí y nos ha ayudado a ambos en algunos de los momentos más difíciles. Me han sorprendido todos los mensajes amables de apoyo y aliento de los últimos dos meses. Realmente ha marcado la diferencia para William y para mí y nos ha ayudado a ambos en algunos de los momentos más difíciles.

Empezó diciendo la Princesa de Gales, quien se encuentra concentrada en erradicar el cáncer de su cuerpo.

¿Cómo va el tratamiento de Kate Middleton?

La esposa del futuro rey de Reino Unido explicó que su tratamiento está en curso y que estará en ello, por unos meses más.

Mi tratamiento está en curso y lo será por unos meses más. En los días que me siento lo suficientemente bien, es una alegría comprometerme con la vida escolar, dedicar tiempo personal a las cosas que me dan energía y positividad, además de empezar a trabajar un poco desde casa. Mi tratamiento está en curso y lo será por unos meses más. En los días que me siento lo suficientemente bien, es una alegría comprometerme con la vida escolar, dedicar tiempo personal a las cosas que me dan energía y positividad, además de empezar a trabajar un poco desde casa.

Culminó diciendo que agradecía todo el apoyo que viene recibiendo y que espera con ansías poder estar presente en el Desfile de Cumpleaños del Rey este fin de semana con su familia y después unirse a algunos compromisos públicos durante el verano, "pero también sabiendo que aún no estoy fuera de peligro".,afirmó.