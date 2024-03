Kate Middleton confirma que tiene cáncer y ha sido muy duro darle la noticia a sus hijos

"Quería aprovechar esta oportunidad para agradecerles personalmente todos los maravillosos mensajes de apoyo y su comprensión mientras me recuperaba de la cirugía" "Quería aprovechar esta oportunidad para agradecerles personalmente todos los maravillosos mensajes de apoyo y su comprensión mientras me recuperaba de la cirugía"

"Han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que me ha cuidado muy bien, por lo que estoy muy agradecido", ha continuado.

"En enero, me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores descubrieron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que debería someterme a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento".

Kate Middleton se encuentra bien y está tomando todas las previsiones

"Como les he dicho, estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu", explicó.

"Tener a William a mi lado también es una gran fuente de consuelo y tranquilidad. Al igual que el amor, el apoyo y la amabilidad que han mostrado muchos de ustedes. Significa mucho para ambos", concluyó.

La princesa de Gales a simple vista se ve que ha bajado de peso y es por ello, que muchos medios pensaban que no era ella en la pasada aparición. Con esta noticia, serían dos los que estén pasando por tratamiento de quimioterapia en la Casa Real, su suegro, El Rey Carlos III y ella, la princesa de Gales.