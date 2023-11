MUJERES | Derya está decepcionada de Mustafa

Turkan y Somer conversan sobre su situación y se dan cuenta que no pueden vivir el uno sin el otro.

Turkan le dice a la señora Ruchan que no puede seguir trabajando en la empresa porque es muy difícil estar cerca de Somer, pero ella le pide que vaya al negocio que le dejó a cargo y si no se siente a gusto no la retendrá.

Somer le pide a su papá que lo cambie de sucursal porque no puede seguir trabajando en el mismo lugar que Turkan.

Derya le dice a Mustafa todo lo que vivió mientras él salía de su casa. Sebilai la humillaba y que la ponía hacer trabajos del hogar.

