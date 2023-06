MUJERES | La mamá de Türkan recupera lentamente la memoria

Le confiesa a su hermosa hija que sabe todo por lo que tuvo que pasar mientras ella se unió en matrimonio a Somer. Culpándose por unos instantes de esa situación, y Türkan le dice que no se lamente la que no tuvo la culpa de todo lo sucedido y a pesar de todo eso, ambas no se culpen por temas que ya no regresaran. Están felices después de tanto tiempo como familia y aún más con el regreso de la memoria de su madre. Además le dice a su hija Türkan cosas sobre su actual esposo Somer. Türkan muy asustada quiere enterarse de lo que sabe su madre al respecto.