MUJERES | Mine se enfrenta contra la mamá de Somer

En este capítulo de Mujeres: Mine luego que por la mañana ha despertado cansada, ya que por la noche no descansó al estar atenta de su bebé y tratar de calmarla mientras lloraba. Somer al levantarse se percata que ella no está bien, y se dirige a la habitación de Mine y saber que sucede. Mientras tanto mucho antes de salir de la habitación, Somer sale con mucho cuidado procurando no hacer ninguna clase de ruido para que Türkan no se despierte.