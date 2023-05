MUJERES | Somer termina su relación con Mine

Somer habla con su mamá y le reclama que ella trajo a Nijad, a la vida de él, para separarse de Mine . Por lo que la señora Ruchan le dice a su hijo que no lo niegue, que ahora su vida está en el camino correcto.

Mine ya no es importante. Somer decide pensar en él y que tal vez su relación con Mine ya terminó, pero no es para que él, esté con Türkan. El papa de Somer habla con Türkan, de cómo es su hijo y le promete que su hijo no buscará la felicidad afuera.