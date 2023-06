MUJERES | Somer viaja con su esposa a un lugar a solas para conversar sobre situaciones familiares

"No podemos volver a vivir juntas, no podemos" le expresa Türkan a Somer luego que él quiere que ella regrese a vivir con su mamá, quedando Türkan muy incómoda en el momento que su esposo le comenta sobre el tema. El miedo de Türkan es volver a ser atacada verbalmente y con gestos corporales desagradables por parte de la madre de Somer, situaciones por las que anteriormente ya había experimentado mientras llegó a la mansión de la señora Ruchan desde el día de su matrimonio. "Somer mi vida no ha sido nada fácil y no quiero volver a experimentar el mismo dolor" le comenta Türkan a su esposo, de forma muy preocupada.