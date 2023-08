MUJERES | Turkan intenta arreglarse con sus padres

Turkan visita a su padre y a su mare para tratar de arreglar la situación, pero su papá se siente decepcionado de ella. Turkan defiende su posición y su amor con Somer frente a su padre.

Ruchan quiere que Turkan la ayude para que no culpen a Somer pero ella aún esta muy enojada porque Ruchan y Mine fueron cómplices en primera instancia.

La señora Ruchan le ruega y suplica a Turkan que salve a su hijo, en este momento le promete que sacará a Mine a patadas de la casa pero siempre y cuando acepte el plan que tiene.

Yo no voy hacer lo que dice, Mine no pisará la casa donde yo esté. Yo no voy hacer lo que dice, Mine no pisará la casa donde yo esté.

Expresó Turkan a su suegra negándose a ayudarla.

Sigue viendo el capítulo de Mujeres aquí: