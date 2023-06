MUJERES | Türkan manifiesta dudas sobre Mine

Somer al escucharla le habla con mucha seguridad que no estará metido en más problemas y en situaciones que atenten contra su bienestar y paz. Destacando que solucionará el problema de Mine en no poder tener una casa estable para ella vivir junto a la bebé e hija de él. Lo antes posible va a salir de todo este percance en el que se encuentra. Türkan no tan convencida con lo dicho por parte de Somer, ella se queda aún así, un poco más calmada, sin dejar a un lado que todo puede pasar sea bueno o malo, ya que mientras su esposo esté metido en todo esto no quedará tranquila en su totalidad.