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Mundial 2026 Mundial 2026 -  18 de junio de 2026 - 13:10

Mundial 2026: afición panameña se hizo sentir en Toronto durante el partido ante Ghana

Fanáticos panameños se citaron este miércoles en el estadio de Toronto para respaldar a la selección nacional en su encuentro frente a Ghana en el Mundial 2026.

Afición panameña se hizo sentir en Toronto durante el partido ante Ghana.

Afición panameña se hizo sentir en Toronto durante el partido ante Ghana.

Fanáticos panameños se citaron este miércoles en el estadio de Toronto para respaldar a la selección nacional en su encuentro frente a Ghana en el Mundial 2026, donde el onceno canalero cayó por 1-0. A pesar del resultado adverso en territorio canadiense, la afición local pudo seguir de cerca las incidencias del partido en territorio nacional gracias a la transmisión en vivo de las pantallas de RPC TV.

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Más de 25 panameños asistieron al Estadio de Toronto.

Grandes y chicos alentaron a Panam&aacute; en todo el partido.

Grandes y chicos alentaron a Panamá en todo el partido.

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La afición de la Marea Roja se hizo sentir en Toronto.

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