Mundial 2026: afición panameña se hizo sentir en Toronto durante el partido ante Ghana

Fanáticos panameños se citaron este miércoles en el estadio de Toronto para respaldar a la selección nacional en su encuentro frente a Ghana en el Mundial 2026, donde el onceno canalero cayó por 1-0. A pesar del resultado adverso en territorio canadiense, la afición local pudo seguir de cerca las incidencias del partido en territorio nacional gracias a la transmisión en vivo de las pantallas de RPC TV.