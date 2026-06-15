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Mundial Mundial 2026 -  15 de junio de 2026 - 11:17

Mundial 2026, España vs Cabo Verde: horario y dónde escuchar el partido en vivo desde Panamá

España enfrenta a Cabo Verde en la Copa Mundial 2026. Conoce el horario del partido y cómo escucharlo EN VIVO desde Panamá a través de RPC Radio.

Mundial 2026: así puedes escuchar el España vs Cabo Verde desde Panamá

Mundial 2026: así puedes escuchar el España vs Cabo Verde desde Panamá

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La selección española buscará iniciar con una victoria su camino en el torneo, mientras que Cabo Verde intentará dar la sorpresa frente a uno de los favoritos para avanzar a la siguiente ronda.

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¿A qué hora juega España vs Cabo Verde?

El partido entre España y Cabo Verde está programado para este lunes 15 de junio a las:

  • 11:00 a.m. (hora de Panamá)

El encuentro forma parte de la primera jornada del Grupo H, que también integran Uruguay y Arabia Saudita.

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¿Dónde escuchar España vs Cabo Verde en vivo en Panamá?

Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del encuentro a través de RPC Radio.

RPC Radio transmitirá los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se disputa en Canadá, Estados Unidos y México.

Sintoniza:

  • RPC Radio
  • 90.9 FM
  • 106.3 FM

Mundial 2026 por RPC Radio

Durante toda la Copa del Mundo, RPC Radio llevará a los oyentes la emoción de cada partido con cobertura especial, narraciones, comentarios y análisis de las principales selecciones del torneo.

No te pierdas ningún detalle del Mundial 2026 y acompaña a las mejores selecciones del planeta a través de la señal de RPC Radio.

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