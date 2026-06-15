Mundial 2026, España vs Cabo Verde: horario y dónde escuchar el partido en vivo desde Panamá

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este lunes 15 de junio con el esperado debut de España ante Cabo Verde, en un encuentro correspondiente al Grupo H.

La selección española buscará iniciar con una victoria su camino en el torneo, mientras que Cabo Verde intentará dar la sorpresa frente a uno de los favoritos para avanzar a la siguiente ronda.

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¿A qué hora juega España vs Cabo Verde?

El partido entre España y Cabo Verde está programado para este lunes 15 de junio a las:

11:00 a.m. (hora de Panamá)

El encuentro forma parte de la primera jornada del Grupo H, que también integran Uruguay y Arabia Saudita.

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¿Dónde escuchar España vs Cabo Verde en vivo en Panamá?

Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del encuentro a través de RPC Radio.

RPC Radio transmitirá los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se disputa en Canadá, Estados Unidos y México.

Sintoniza:

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