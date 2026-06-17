Mundial 2026: partidos para este jueves 18 de junio

Mundial 2026 continua la emoción. @miseleccionmx

Por María Hernández Este jueves 18 de junio continúa la emoción del Mundial 2026 con una jornada que tendrá como protagonistas a selecciones como Suiza, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Qatar, México y Corea del Sur, que buscarán sumar puntos importantes en la fase de grupos del torneo.

Los aficionados podrán disfrutar EN VIVO de algunos de los encuentros más atractivos a través de las pantallas de RPC TV, Medcom Go y RPC Radio, con una cobertura especial de la máxima cita del fútbol mundial.

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