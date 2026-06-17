Mundial 2026: partidos para este jueves 18 de junio

Este jueves 18 de junio continúa la emoción del Mundial 2026 con una jornada que tendrá como protagonistas a selecciones como Suiza, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Qatar, México y Corea del Sur, que buscarán sumar puntos importantes en la fase de grupos del torneo.
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Partidos para el jueves 18 de junio
- República Checa vs. Sudáfrica – 11:00 a.m. (RPC Radio)
- Suiza vs. Bosnia y Herzegovina – 2:00 p.m. (RPC TV y Medcom Go)
- Canadá vs. Qatar – 5:00 p.m. (RPC Radio)
- México vs. Corea del Sur – 8:00 p.m. (RPC TV y Medcom Go)