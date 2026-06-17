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Mundial 2026 Mundial 2026 -  17 de junio de 2026 - 12:25

Mundial 2026: partidos para este jueves 18 de junio

Este jueves 18 continua la emoción en este Mundial 2026, comienza la segunda ronda de partidos grupales para disputar puntos.

Mundial 2026 continua la emoción.

Mundial 2026 continua la emoción.

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María Hernández
Por María Hernández

Este jueves 18 de junio continúa la emoción del Mundial 2026 con una jornada que tendrá como protagonistas a selecciones como Suiza, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Qatar, México y Corea del Sur, que buscarán sumar puntos importantes en la fase de grupos del torneo.

Los aficionados podrán disfrutar EN VIVO de algunos de los encuentros más atractivos a través de las pantallas de RPC TV, Medcom Go y RPC Radio, con una cobertura especial de la máxima cita del fútbol mundial.

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Partidos para el jueves 18 de junio

  • República Checa vs. Sudáfrica – 11:00 a.m. (RPC Radio)
  • Suiza vs. Bosnia y Herzegovina – 2:00 p.m. (RPC TV y Medcom Go)
  • Canadá vs. Qatar – 5:00 p.m. (RPC Radio)
  • México vs. Corea del Sur – 8:00 p.m. (RPC TV y Medcom Go)

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