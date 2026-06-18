Mundial 2026: partidos para este viernes 19 de junio

Este viernes 19 de junio continúa la acción del Mundial 2026 con encuentros que podrían comenzar a definir el futuro de varias selecciones en la fase de grupos. Equipos como Estados Unidos, Australia, Brasil, Paraguay, Marruecos y Turquía buscarán sumar puntos valiosos en su segundo compromiso de la competición.

Los aficionados podrán disfrutar EN VIVO de algunos de los encuentros más atractivos a través de las pantallas de RPC TV, Medcom GO y RPC Radio, en las frecuencias 90.9 FM y 106.3 FM, con una cobertura especial de la máxima cita del fútbol mundial.

Partidos para el viernes 19 de junio