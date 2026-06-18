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Mundial 2026 Mundial 2026 -  18 de junio de 2026 - 14:42

Mundial 2026: partidos para este viernes 19 de junio

Este viernes 19 de junio continúa la emoción del Mundial 2026 con una jornada clave de la fase de grupos, en la que las selecciones disputarán valiosos puntos.

Mundial 2026: los equipos disputan su segundo partido de la fase de grupos. 

Mundial 2026: los equipos disputan su segundo partido de la fase de grupos. 

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María Hernández
Por María Hernández

Este viernes 19 de junio continúa la acción del Mundial 2026 con encuentros que podrían comenzar a definir el futuro de varias selecciones en la fase de grupos. Equipos como Estados Unidos, Australia, Brasil, Paraguay, Marruecos y Turquía buscarán sumar puntos valiosos en su segundo compromiso de la competición.

Los aficionados podrán disfrutar EN VIVO de algunos de los encuentros más atractivos a través de las pantallas de RPC TV, Medcom GO y RPC Radio, en las frecuencias 90.9 FM y 106.3 FM, con una cobertura especial de la máxima cita del fútbol mundial.

Partidos para el viernes 19 de junio

  • Estados Unidos vs. Australia – 2:00 p.m. (RPC TV y Medcom GO)
  • Escocia vs. Marruecos – 5:00 p.m. (RPC Radio)
  • Brasil vs. Haití – 7:30 p.m. (RPC Radio)
  • Turquía vs. Paraguay – 10:00 p.m. (RPC Radio)

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