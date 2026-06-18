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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  18 de junio de 2026 - 13:00

VIDEO | EN VIVO: Mundial 2026 partido Suiza vs. Bosnia y Herzegovina

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina se enfrentan este jueves en la primera jornada del Grupo B del Mundial 2026. Sigue los detalles del partido

Mundial 2026 partido Suiza vs. Bosnia y Herzegovina

Mundial 2026 partido Suiza vs. Bosnia y Herzegovina

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El compromiso representa una oportunidad clave para ambos equipos en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del torneo más importante del fútbol mundial.

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