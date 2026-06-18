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Mundial 2026 Mundial 2026 -  18 de junio de 2026 - 19:30

VIDEO | EN VIVO: Mundial 2026 México vs. Corea del Sur

Este miércoles, las selecciones de México vs. Corea del Sur se miden en el Estadio de Guadalajara, en la segunda fase de grupos del Mundial 2026.

México y Corea del Sur se miden en el Estadio de Guadalajara.

México y Corea del Sur se miden en el Estadio de Guadalajara.

@fifaworldcup
Ana Canto
Por Ana Canto

Esta noche, las selecciones de México vs. Corea del Sur se miden en el Estadio de Guadalajara, en la segunda fase de grupos del Mundial 2026. Mira el partido EN VIVO por RPC TV.

VIDEO | EN VIVO: Mundial 2026 México vs. Corea del Sur

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