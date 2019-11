Cantante argentino de rock, Gabriel, en Panamá el 30 de noviembre

Marilyn Cejas • 9 Nov 2019 - 06:03 AM

El cantante de rock progresivo en inglés, Gabriel Agudo, se presentará en Panamá el próximo sábado 30 de noviembre a partir de las 8:00 p.m., en las instalaciones del Hotel Aloft Panamá.

Gabriel interpretará canciones icónicas de bandas prog como From the Beginning (ELP), The Court of a Crimson King (King Crimson), Ripples y Carpet Crawlers (Genesis), Tom Sawyer (Rush), Breathe y High Hopes (P Floyd), In your Eyes (Peter Gabriel), Sugar Mice - Kayleigh - Lavender (Marillion), Blackbird (Beatles), además de temas de su nuevo cd New Life y otras sorpresas.

Como invitado especial, estará el tecladista Dave Kerzner (de la súper banda prog In Cintinuum y ex Sound of Contact). Dave Kerzner es músico, compositor, productor e diseñador de sonidos, así como también fundador de la compañía de desarrollo de samples Sonic Reality Inc. Junto a Simon Collins, Kerzner es cofundador de Sound of Contact y de Mantra Vega.

Gabriel es uno de los músicos más respetados en el género. Uno de los latinos pioneros en ingresar al mercado del rock progresivo en inglés.

Los interesados en asistir al concierto, pueden adquirir sus boletos a través de Ticketplus por tan sólo B/.40.00.