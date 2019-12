Teletón 20-30: artistas nacionales y extranjeros deleitarán al público

Marilyn Cejas • 13 Dic 2019 - 10:28 AM

Este viernes 13 de diciembre arranca uno de los eventos más esperados por todos los panameños, donde se unen a la noble causa de brindar una mano amiga a los niños y jóvenes necesitados, la Teletón 20-30 2019; además de aportar, tendrán la oportunidad de disfrutar de las presentaciones de aristas panameños y extranjeros en tarima.

El escenario del Centro de Convenciones Atlapa recibirá esta noche, desde las 8:00 p.m. hasta las 11:00 p.m. en la Tanda 1, a los artistas Omar Alfanno, Kenny Man, Los Rabanes y Ventino.

Publicidad

Asimismo, en la Tanda 2 (11:00 p.m. a 1:00 a.m.) se presentarán Nando Boom, Llevarte a Marte, Gondwana, Yori, Yomo y J. Álvarez; mientras que en la Tanda 3 (1:00 a.m. a 3:00 a.m.) estarán Roberto Blades, Héctor Rey, Nino Segarra, Lefty Pérez y Wichi Camacho.

Y así, se irán presentando, además de artistas, bandas de música y grupos folclóricos para enaltecer la cultura y tradiciones panameñas; son 11 tandas en total, para el disfrute de toda la familia, además de realizar sus contribuciones a esta noble causa.

Es importante recordar que no se permite el acceso de bebidas alcohólicas, comidas y animales a este importante evento.

AQUÍ podrán ver la programación completa.