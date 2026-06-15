CEPANIM: Dirigente de jubilados pide bajar del 10% al 7% el descuento por canje en el Banco Nacional

El dirigente de los jubilados, Guillermo Cortéz, solicitó que se reduzca del 10% al 7% el porcentaje que se aplica al momento de intercambiar los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) a través del Banco Nacional de Panamá.
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Jubilados recibirán certificados y no dinero en efectivo
El dirigente destacó la importancia de que los beneficiarios comprendan el procedimiento establecido por las autoridades.
Agregó que una reducción en el porcentaje aplicado durante el intercambio del certificado permitiría que los beneficiarios obtengan un mayor valor económico de este documento.
Inicia la entrega del CEPANIM en la provincia de Panamá
Mientras tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) inició la entrega de los certificados CEPANIM en la provincia de Panamá desde las instalaciones de Megapolis Outlets Panamá.
La entidad recordó que solo podrán retirar los certificados las personas que hayan sido previamente citadas mediante la plataforma habilitada para este proceso.
Beneficiarios deben verificar su cita
El MEF exhortó a los beneficiarios a ingresar a la plataforma oficial utilizando su usuario y contraseña para verificar el estado de su solicitud.
Además, recomendó revisar la fecha y hora asignadas en la sección "Mis Solicitudes" antes de acudir al punto de entrega.
Las autoridades reiteraron que toda la información relacionada con el proceso será divulgada a través de los canales oficiales y redes sociales de la institución.