CEPANIM: Dirigente de jubilados pide bajar del 10% al 7% el descuento por canje en el Banco Nacional

Dirigente de jubilados pide bajar del 10% al 7% el descuento por canje del CEPANIM

El dirigente de los jubilados, Guillermo Cortéz, solicitó que se reduzca del 10% al 7% el porcentaje que se aplica al momento de intercambiar los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) a través del Banco Nacional de Panamá.

Según explicó Cortéz, muchos jubilados esperan recibir un pago directo; sin embargo, aclaró que el proceso consiste en la entrega de un certificado que posteriormente puede ser negociado para obtener el dinero correspondiente.

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Jubilados recibirán certificados y no dinero en efectivo

El dirigente destacó la importancia de que los beneficiarios comprendan el procedimiento establecido por las autoridades.

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"Los jubilados no van a cobrar el CEPANIM directamente, sino que recibirán un certificado", explicó Cortéz, al referirse al mecanismo implementado para saldar esta obligación del Estado. "Los jubilados no van a cobrar el CEPANIM directamente, sino que recibirán un certificado", explicó Cortéz, al referirse al mecanismo implementado para saldar esta obligación del Estado.

Agregó que una reducción en el porcentaje aplicado durante el intercambio del certificado permitiría que los beneficiarios obtengan un mayor valor económico de este documento.

Inicia la entrega del CEPANIM en la provincia de Panamá

Mientras tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) inició la entrega de los certificados CEPANIM en la provincia de Panamá desde las instalaciones de Megapolis Outlets Panamá.

La entidad recordó que solo podrán retirar los certificados las personas que hayan sido previamente citadas mediante la plataforma habilitada para este proceso.

Beneficiarios deben verificar su cita

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mef_Pma/status/2066514068140134467?s=20&partner=&hide_thread=false ¡Hoy inició la entrega de los CEPANIM en la provincia de Panamá! Desde el Megápolis Panamá, el Ministerio de Economía y Finanzas comienza la entrega de los certificados a los beneficiarios que han sido previamente citados.



Recuerda verificar el estado de tu solicitud ingresando… pic.twitter.com/plATmkeRT9 — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) June 15, 2026

El MEF exhortó a los beneficiarios a ingresar a la plataforma oficial utilizando su usuario y contraseña para verificar el estado de su solicitud.

Además, recomendó revisar la fecha y hora asignadas en la sección "Mis Solicitudes" antes de acudir al punto de entrega.

Las autoridades reiteraron que toda la información relacionada con el proceso será divulgada a través de los canales oficiales y redes sociales de la institución.