IFARHU fija plazo para entrega de boletín para becas vigentes y estudiantes preseleccionados

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) reiteró el llamado a los padres de familia y estudiantes beneficiarios de becas vigentes, así como a los preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026 y el Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad 2026, para que entreguen la documentación requerida dentro del período establecido.

La entidad recordó que la recepción de documentos se realizará desde el 15 de junio hasta el 15 de julio de 2026 en las distintas sedes regionales del IFARHU a nivel nacional.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Te puede interesar: CEPANIM: Dirigente de jubilados pide bajar del 10% al 7% el descuento por canje en el Banco Nacional

¿Quiénes deben presentar documentos?

De acuerdo con el IFARHU, este proceso está dirigido a:

Estudiantes con becas vigentes.

Preseleccionados del Concurso General de Becas 2026.

Preseleccionados del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad 2026.

La institución indicó que la entrega de la documentación es un requisito indispensable para continuar con el trámite correspondiente y validar la información suministrada durante el proceso de selección.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IFARHU/status/2066267977373057408?s=20&partner=&hide_thread=false Recuerden estudiantes con becas vigentes y preseleccionados del Concurso General de Becas y del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad 2026 deben entregar su documentación del 15 de junio al 15 de julio en su sede del IFARHU. pic.twitter.com/o4Apz20qYP — IFARHU (@IFARHU) June 14, 2026

IFARHU pide cumplir con las fechas establecidas

Las autoridades exhortaron a los acudientes y estudiantes a no esperar los últimos días del período de recepción para presentar los documentos requeridos.

Asimismo, recomendaron acudir a la sede regional correspondiente dentro de las fechas establecidas para evitar inconvenientes o retrasos en la evaluación de los expedientes.

Del 15 de junio al 15 de julio

El período de recepción de documentos estará habilitado durante un mes, desde el 15 de junio hasta el 15 de julio de 2026.

El IFARHU recordó a los interesados mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer cualquier actualización relacionada con el proceso de becas y apoyos económicos.