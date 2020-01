La historia tras "Muévelo", primera colaboración de Daddy Yankee y Nicky Jam

EFE • 9 Ene 2020 - 08:11 AM

Daddy Yankee y Nicky Jam lanzaron este miércoles "Muévelo", su primer tema en conjunto en 20 años, después de la separación de Los Cangris, el dueto que los hizo famosos. Eso sí, fue un proceso "lleno de obstáculos, pero con un resultado histórico", según contaron a Efe en exclusiva sus productores Juan y Oscar Salinas, los Play-N-Skillz.

La canción es también parte de la banda sonora de la película "Bad Boys For Life" que se estrenará en cines el próximo 17 de enero, en la que Nicky Jam comparte créditos con Will Smith y Martin Lawrence.

Juan "Play" Salinas, quien con su hermano Oscar presentó el tema a Nicky Jam, señaló que la canción fue trabajada intensamente por todos los involucrados.

"Fue un proceso de alrededor de tres meses", que comenzó durante la creación del disco de Nicky Jam. "Le encantó y fue él quien pensó que era perfecto para lograr la colaboración con Yankee", dijo.

"Lo llamamos y ahí mismo me fui a Puerto Rico a verlo", agregó. "Grabamos con cada uno su parte en sus estudios. Nicky en Miami y Yankee en Puerto Rico. Realmente quedó algo muy especial, como se merecen los fans que tenían tanto tiempo esperando por esta unión", adelantó.

Los hermanos de Play-N-Skillz describen "Muévelo" como una fusión del reguetón "old school" con música electrónica, con un toque de reggae.

"La idea era que la música le rindiera homenaje al pasado del género, a Los Cangris y mirara hacia el futuro", explicó Play.

Con esto en mente incluyeron un pequeño fragmento del tema "Here Comes the Hotstepper" de Ini Kamoze, de 1994, la época dorada del reggae.

"Muévelo" es la primera canción de los dos líderes del reguetón, que comenzaron sus carreras en paralelo en Puerto Rico y, siguiendo la tendencia de la música urbana en la época, de unieron en el dueto Los Cangris.

La asociación se disolvió en 2000 a consecuencia de los problemas personales de Nicky Jam, como se cuenta en la serie de Netflix "El Ganador".

"Yankee es mi hermano de batalla, el pasado no define quienes somos hoy en día, y hacer felices a nuestros fanáticos es el principal motor de este tema", dijo el intérprete de "Travesuras" en un comunicado.

Para Play-N-Skillz, quienes tienen en su historia grandes éxitos con Yankee como "Calma" y "Azukita", en el que también participaron Steve Aoki y Elvis Crespo, esta canción es un hito.

"Nos da muchísima emoción haber podido ser parte de un momento tan importante de la historia del reguetón", indicaron los hermanos Salinas. "Se nos pone la piel de gallina nada más pensar en lo que significa", explicaron.

Lo único que lamentan es no haber podido participar en la grabación del vídeo, pues estaban en Las Vegas (EE.UU.), en la entrega de los Latin Grammys de 2019.

Bajo la dirección del dominicano Marlon Peña, Nicky Jam y Daddy Yankee protagonizaron la producción, que está llena de escenas dinámicas y mucha acción, inspiradas en la cultura callejera con un aire apocalíptico.

Peña, quien también ha trabajado con Bad Bunny y Don Omar, entre otros, usó la luz nocturna y la saturación de colores como elemento de la historia.

"Queríamos volver y queríamos hacerlo en grande. Entregarles a nuestros fans un tema explosivo", indicó Daddy Yankee.

En las primeras 14 horas, desde que fue publicado en el canal de Nicky Jam en Youtube, el vídeo de "Muévelo", filmado en Miami, fue visto más de 1,8 millones de veces.

Play reveló que ya tienen dos fechas tentativas para estrenar el tema en vivo, donde él y su hermano Skillz compartirán el escenario con Nicky Jam y Yankee.

Además, este año tienen varios temas ya listos, el próximo es "La primera vez", una la colaboración nuevo con Daddy Yankee y Zion & Lennox.

Los hermanos Salinas de madre venezolana y padre argentino están convencidos de que la popularidad de la música latina es producto de "la unión" de las fuerzas y por eso para ellos "Muévelo" es la mejor manera de empezar el 2020.E