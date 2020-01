Listado completo de los nominados al Premio Lo Nuestro 2020

EFE • 14 Ene 2020 - 03:16 PM

La cadena televisiva Univision anunció este martes los nominados de la edición de 2020 del Premio Lo Nuestro, que galardonará a lo mejor de la música latina en EE.UU. el próximo 20 de febrero en la ciudad estadounidense de Miami.

Los ganadores serán elegidos mediante votación popular desde hoy y hasta el 27 de enero en Estados Unidos y Puerto Rico a través de la página web del canal de televisión.

Esta es la lista completa de los nominados:

-Artista del año

Christian Nodal

Daddy Yankee

Reik

Romeo Santos

-Álbum del año

"11:11" - Maluma

"Ahora" - Christian Nodal

"Ahora" - Reik

"Fantasía" - Sebastián Yatra

"Homerun" - Paulo Londra

"Oasis" - J Balvin & Bad Bunny

"Ocean" - Karol G

"Opus" - Marc Anthony

"Simplemente Gracias" - Calibre 50

"Utopía" - Romeo Santos

- Canción del año

"Cariño A Medias" - Conjunto Primavera

"Con Calma" - Daddy Yankee Ft. Snow

"Parecen Viernes" - Marc Anthony

"Un Año" - Sebastián Yatra & Reik

-Sencillo del año

"Cariño A Medias" - Conjunto Primavera

"Con Calma" - Daddy Yankee Ft. Snow

"Si Me Das Tu Amor" - Carlos Vives & Wisin

"Un Año" - Sebastián Yatra & Reik

-Artista revelación femenino

Alay

Cazzu

Mariah

Paloma Mami

Rosalía

-Artista revelación masculino

Alex Fernández

Los 2 de La S

Lunay

Myke Towers

Sech

-Remix del año

"Baila Baila Baila (Remix)" - Ozuna, Daddy Yankee & J Balvin Ft. Farruko, Anuel AA 2.

"Calma (Remix)" - Pedro Capó & Farruko

"Me gusta (Remix)" - Natti Natasha & Farruko

"Otro trago (Remix)" - Sech, Ozuna & Anuel Aa Ft. Darell & Nicky Jam

"Soltera (Remix)" - Lunay, Daddy Yankee & Bad Bunny

-Canción "replay" del año

"Amor lunático" - Eddy Herrera

"Cumbia Morena" - Control

"Kiliki Taka Ti" - Toño Rosario

"Volveré" - Wilfrido Vargas

"Yo Te Amo" - Los Temerarios

-Tour del año

Alejandro Sanz: #Lagiratour

Bad Bunny: X100pre Tour

Bronco: Por Más US Tour

Chayanne: Desde El Alma Tour

Gloria Trevi & Karol G: Diosa De La Noche Tour

J Balvin: Arcoíris Tour

Maluma: 11:11 World Tour

Maná: Rayando El Sol Tour

Marco Antonio Solís: Y La Historia Continúa Tour

Wisin Y Yandel: Como Antes Tour

-Artista social del año

Ángela Aguilar

Anuel AA

Chiquis Rivera

Natti Natasha

Thalía

-Colaboración "crossover" del año

"Con Calma" - Daddy Yankee Ft. Snow

"Contra La Pared" - Sean Paul & J Balvin

"I Can't Get Enough" - Benny Blanco, Tainy, Selena Gomez & J Balvin

"R.I.P." - Sofía Reyes Ft. Rita Ora & Anitta

"Runaway" - Sebastián Yatra Ft. Jonas Brothers, Daddy Yankee & Natti Natasha

-Video del año

"Aleluya" - Reik & Manuel Turizo

"Blue (Diminuto Planeta Azul)" - Macaco Ft. Jorge Drexler & Joan Manuel Serrat

"En guerra" - Sebastián Yatra & Camilo

"Flor" - Los Rivera Destino Ft. Benito Martínez (Bad Bunny)

"La prisión de folsom (Folsom Prison Blues)" - Los Tigres Del Norte

"Party" - Paulo Londra Ft. A Boogie Wit Da Hoodie

"Rayando el sol" - Maná Ft. Pablo Alborán

"R.I.P." - Sofía Reyes Ft. Rita Ora & Anitta

"Tú eres la razón (Electrocumbia Remake)" - Raymix

"Tu rumba" - Ile

-Artista del año Pop/Rock

Camilo

Juanes

Luis Fonsi

Pedro Capó

Sebastián Yatra

-Canción del año Pop/Rock

"De Cero" - Cnco

"No Te Vayas" - Camilo

"Rayando El Sol" - Maná Ft. Pablo Alborán

"Te Confieso" - Camila

"Un Año" - Sebastián Yatra & Reik

-Colaboración del año Pop/Rock

"Amigos con derechos" - Reik & Maluma

"Calma (Remix)" - Pedro Capó & Farruko

"Créeme" - Karol G & Maluma

"Imposible" - Luis Fonsi & Ozuna

Un año" - Sebastián Yatra & Reik

-Grupo o dúo del año Pop/Rock

Cnco

Jesse & Joy

Maná

Piso 21

Reik

-Artista del año Pop/Balada

Camila

Carlos Rivera

Chayanne

Franco De Vita

Jesse & Joy

Luis Fonsi

Luis Miguel

Natalia Jiménez

Ricardo Arjona

Ricardo Montaner

-Artista femenino del año Urbano

Becky G

Karol G

Natti Natasha

Paloma Mami

Rosalía

-Artista Masculino del año Urbano

Bad Bunny

Daddy Yankee

J Balvin

Nicky Jam

Ozuna

-Canción del año Urbano

"Baila baila baila" - Ozuna

"Con calma" - Daddy Yankee Ft. Snow

"No lo trates" - Pitbull, Daddy Yankee & Natti Natasha 4.

"Que? pretendes" - J Balvin & Bad Bunny

"Te robare?" - Nicky Jam & Ozuna

-Colaboración del año Urbano

"Con Calma" - Daddy Yankee Ft. Snow

"No Lo Trates" - Pitbull, Daddy Yankee & Natti Natasha

"Qué pretendes" - J Balvin & Bad Bunny

"Te robaré" - Nicky Jam & Ozuna

-Canción del año - Urbano/Pop

"Amigos con derechos" - Reik & Maluma

"Calma (Remix)" - Pedro Capó & Farruko

"Créeme" - Karol G & Maluma

"Date la vuelta" - Luis Fonsi, Sebastián Yatra & Nicky Jam

"Imposible" - Luis Fonsi & Ozuna

-Canción del año - Urbano/Trap

"Adán y Eva" - Paulo Londra

"Callaíta" - Bad Bunny & Tainy

"Delincuente" - Farruko, Anuel AA & Kendo Kaponi

"Después que te perdí" - Jon Z

"No me conoce (Remix)" - Jhay Cortez, J Balvin & Bad Bunny

-Artista del año Tropical

Carlos Vives

Juan Luis Guerra

Marc Anthony

Romeo Santos

Silvestre Dangond

-Canción del año Tropical

"Inmortal" - Aventura

"Kitipun" - Juan Luis Guerra

"Parecen viernes" - Marc Anthony

"Si me das tu amor" - Carlos Vives & Wisin

"Vivir bailando" - Silvestre Dangond & Maluma

Colaboración del año Tropical

"El mentiroso" - Gente De Zona & Silvestre Dangond

"Loma de cayenas" - Vicente García & Juan Luis Guerra

"Si me das tu amor" - Carlos Vives & Wisin

"Tan buena" - Gente De Zona Ft. Mau Y Ricky

"Vivir bailando" - Silvestre Dangond & Maluma

-Artista del año Regional mexicano

Christian Nodal

El Fantasma

Raymix

Regulo Caro

Remmy Valenzuela

-Canción del año Regional mexicano

"Cariño a medias" - Conjunto Primavera

"En Plural" - Los 2 De La S

"Encantadora" - El Fantasma

"Nada Nuevo" - Christian Nodal

"Perfecta" - Banda Los Recoditos

-Colaboración del año Regional mexicano

"Amor a Primera vista" - Los Ángeles Azules, Belinda, Lalo Ebratt Ft. Horacio Palencia

"Pa'que nos hacemos" - Luis Coronel Ft. Banda Los Recoditos

"Sin memoria" - Julión Álvarez Ft. Alfredo Olivas

"Tiene razón la lógica" - La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho Ft. Espinoza Paz

"Un año" - Banda Los Sebastianes Ft. Sebastián Yatra

-Grupo o dúo del año Regional mexicano

Banda Los Recoditos

Banda Sinaloense Ms De Sergio Lizárraga

Calibre 50

La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

La Maquinaria Norteña

-Artista sierreño del año

Carín León

Jovanny Cadena Y Su Estilo Privado 3. Lenin Ramírez

Ulices Chaidez

Virlán García

-Canción sierreña del año

"Cómo no quererte" - Ulices Chaidez

"Déjame robarte un beso" - Los Crecidos

"Me la aventé" - Carín León

"Platícame de ti" - Arsenal Efectivo

"Sigo chambeando" - Fuerza Regida

-Canción banda del año

"En plural" - Los 2 De La S

"Encantadora" - El Fantasma

"Mentiras" - Remmy Valenzuela

"Perfecta" - Banda Los Recoditos

"Por Siempre Mi Amor" - Banda Sinaloense Ms De Sergio Lizárraga

-Canción norteña del año

"A Punto De Empezar" - Duelo

"Cariño A Medias" - Conjunto Primavera

"Piénsalo Bien" - Regulo Caro

"Simplemente Gracias" - Calibre 50

"Uno Para El Otro" - La Maquinaria Norteña

-Canción mariachi/ranchera del año

"Mi Persona Preferida" - El Bebeto

"Nada Nuevo" - Christian Nodal

"Quítate La Careta" - Voz De Mando

"Solos" - Ana Bárbara Ft. Christian Nodal

"Te Amaré" - Alex Fernández.