Show en vivo de Bia, serie de Disney Channel, llega a Panamá en abril

View this post on Instagram

#BIALovers el show de TU SERIE DE DISNEY CHANNEL FAVORITA ¡Llega a Panamá! ✨😍 - 21 de abril - Centro de Convenciones Amador - Boletos de venta PRONTO en todos los puntos @panatickets - #magicdreamsinc #lamagiaqueinspira #BIALiveTourPty #BIALiveTour @disneybia