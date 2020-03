SHOWBIZ • 2 Mar 2020 - 07:54 AM

Dos de las estrellas más relevantes del pop en la actualidad, Katy Perry y Taylor Swift, escenificaron su reconciliación el año pasado con la aparición de la primera en el videoclip que la segunda grabó para su sencillo 'You Need To Calm Down', tras un enfrentamiento público que se alargó un lustro y que estuvo repleto de pullas en forma de declaraciones cruzadas o de canciones con mensajes subliminales.

Muchos de sus fans se atrevieron entonces a comenzar a soñar con verlas de nuevo juntas en distintos eventos del mundo de la música, posando abrazadas y sonrientes para las cámaras, pero ese momento nunca se ha llegado a producir.

Eso se debe, según se ha encargado de explicar Katy, a que ahora ambas son dos mujeres adultas y por tanto han decidido no forzar la situación para permitir en su lugar que todo evolucione de manera natural entre ellas.

"No tenemos una relación muy cercana porque las dos estamos muy ocupadas, pero nos mandamos muchos mensajes de texto", ha desvelado en una nueva entrevista a la revista Stellar, en la que también ha dado a entender que tuvo que tragarse su ego antes de aceptar la oferta de Taylor para participar en su vídeo.

"Aunque me resultaba difícil, era importante que yo estuviera en ese videoclip porque la gente quiere contar con figuras a las que admirar".

Por otra parte, la intérprete de 'California Gurls' sigue siendo capaz de admirar la valentía de la que hizo gala su compañera de profesión al sincerarse en el especial de Netflix 'Miss Americana' para hablar de su crecimiento como artista.

"Me impresionó mucho su documental porque comencé a ver cómo desarrollaba cierta conciencia de sí misma y percibí un montón de vulnerabilidad. Me emocionó mucho que se le presentara la oportunidad de mostrar algo así ante el mundo: que las cosas no son perfectas y en realidad tampoco tienen que serlo, porque es más bonito así".

La primera en dar un paso para intentar superar sus antiguas diferencias, que las malas lenguas relacionaban con su rivalidad por convertirse en el interés amoroso del músico John Mayer y que ellas han atribuido al empeño de la industria discográfica por enfrentarlas, fue la propia Katy, que le envió literalmente una rama de olivo a Taylor para desearle suerte de cara a su anterior gira, 'Reputation'.