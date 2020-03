View this post on Instagram

Presentamos PARA PANAMA, nuestro aporte en forma de canción, de manera simple, directa, repetitiva, porque nos interesa que los mensajes que planteamos en la letra queden claros. Lo hicimos porque deseamos contribuir a los esfuerzos de todos los trabajadores de la salud, de todos los sectores del estado y a nuestro gobierno, por ayudar al país y a su población. ¡Gracias a TODAS Y TODOS los que nos enviaron sus coros para esta experiencia colectiva! Fueron más 1.100 videos y queremos agradecerles esa gran respuesta y apoyo. Por razones de espacio solo pudimos incluir 166 videograbaciones. Producción: Rubén Blades - Luis Enrique Becerra Arreglos: Luis Enrique Becerra - Rubén Blades Piano, bajo, programación de percusion, programación de batería, grabación, edición, mezcla, masterización: Luis Enrique Becerra Grabación de video y voz Rubén Blades, vía online: Daniel Aisemberg Acordeón: Ceferino Nieto - Instagram @eltitandelasamericas Guitarras: Kako Nieto - Instagram @kakonietoc Percusión: José Ramón Guerra Coros: Karla Vargas - Instagram @karlavmusic Luis Enrique Becerra - Instagram @enielpa Trombón: Avenicio Nuñez VIDEO Edición: Luis Enrique Becerra Recopilación de Videos y Asistente de Edición: Daniel Aisemberg Tomas aéreas: Videos Drone de Panamá Agustin Goncalves - Instagram @agusgon #TodosContraElCoronavirus #QuédateEnCasa #ProtégetePanamá #ProtégeteLatinoamérica #ProtégetePlanetaTierra #amorYcontrol