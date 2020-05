SHOWBIZ • 7 May 2020 - 08:44 AM

Casi un mes y medio después de lo inicialmente previsto, 'Chromatica', el sexto trabajo discográfico de la cantante Lady Gaga, llegará finalmente a las tiendas y a las plataformas de streaming y descarga el próximo 29 de mayo. Así lo ha anunciado la propia intérprete en sus redes sociales para dar toda una alegría a sus fans en estos tiempos convulsos marcados por la propagación mundial del coronavirus.

Hay que recordar que, en un principio, la estrella del pop tenía planeado regresar por todo lo alto a la escena musical el pasado 10 de abril, una fecha que finalmente fue descartada, como explicaba la propia estrella en un comunicado, debido al momento crítico que se vivía por entonces con respecto a la evolución de la crisis sanitaria.

"Estamos viviendo una etapa terrorífica y caótica, todos nosotros. Y aunque creo que el arte es una de las herramientas más fuertes que tenemos para el disfrute y para sanar las heridas en momentos como este, ahora mismo no siento que sea apropiado para mí estrenar el álbum, con todo lo que está pasando a raíz de esta pandemia", señalaba la diva neoyorquina, quien diez días más tarde publicaba el listado de temas del citado disco.

Poco después, Lady Gaga abanderaba una loable iniciativa solidaria, nada menos que un concierto multitudinario cuyos participantes actuaban desde casa y que fue emitido a través de internet, para recaudar fondos en la lucha contra la pandemia. 'One World: Together at Home', contó con la participación de figuras de la talla de Paul McCartney, Elton John o los Rolling Stones y fue organizado en colaboración con la Organización Mundial de la Salud.