Lau Chan • 20 Sep 2020 - 11:15 AM

¡Puro sabor latino! No es por nada, pero hablar con Mauro es pensar que estás charlando con Ricky, se los juro, esa voz casi idéntica nos hace dudar por un segundo, no por casualidad interpretó al boricua en la primera temporada de Yo Me Llamo.

Sin embargo, después de que nos contara a fondo de su nuevo sencillo nos quedó claro que tiene un estilo bien marcado y ese toque latino que tanto nos gusta a todos.

Publicidad

Movernos Lento, es el nombre que le ha puesto a este pegajoso tema, el cual surge de su propia autoría y producido por Leyking Producer y L2precords.

Combined Shape Created with Sketch. El tema nace una noche estando en casa, me vino a la mente los ritmos de la canción y ahí empezó a fluir lo que es hoy actualmente, estoy feliz del resultado.

Sin duda, es un tema que representa al latino, "ese sonido que nos caracteriza tanto a nosotros, que disfrutamos en la playa, en la casa y hasta con los abuelos; es para disfrutar sin restricción", expresó.

Cabe destacar que, debido a la pandemia tuvo que posponer la realización del videoclip y toda la promoción que tenía en agenda junto a sus patrocinadores, lo cual al principio lo hizo sentir desanimado pero recalca que gracias a esta crisis ha podido unirse más a su familia.

VERSIÓN EN PORTUGUÉS

La versión en español ha gustado tanto que ya hay planes de traducir "Movernos Lento" al idioma portugués por petición del público. ¡Ay papá!

PLANES A FUTURO

Cuando todo vuelva a su curso, tiene pensado estrenar el videoclip de Movernos Lento y sacar otros 6 temas que nos tiene de sorpresa, pero nos adelantó que "Vente Conmigo" será el próximo tema que lanzará. "Este tema tiene un tumba'o increíble con toque urbano", expresó.

Aquí les dejamos el nuevo tema de este gran talento para que lo disfruten tanto como nosotros. ¡Felicidades, Mauro!