Arcángel estrena "Amantes & Amigos" junto a Sech

Marilyn Cejas • 2 Oct 2020 - 08:52 AM

El cantante estadounidense de origen puertorriqueño y dominicano, Arcángel, estreno este viernes el sencillo y videoclop titulado "Amantes & Amigos", el cual interpreta junto al panameño Sech.

El videoclip ya está disponible en el canal de YouTube del intérprete y fue producido por WildHouse Pictures; el mismo, muestra a ambos en un escenario tipo orquesta e inicia con el toque de un violín y una flauta.

"...Y yo soy tu amante y tu amigo, él te hace lo que no hace contigo, él tiene rato durmiento contigo, pero la química la tienes conmigo...llámame si quieres que te cure, lo de ustedes yo no creo que dure, quiéreme con calma no te apures, en la cama hago que los sentimientos sumes...", dice parte del nuevo sencillo.

Este tema se suma a la larga lista de colaboraciones de Sech, quien ha unido su talento con grandes figuras del género urbano y que actualmente se encuentra nominado a importantes premiaciones de la industria musical.