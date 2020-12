SHOWBIZ • 10 Dic 2020 - 10:12 AM

Aunque ahora luce una sonrisa perenne que se explica tanto con los primeros éxitos derivados de su nuevo disco, 'Wonder', como con la idílica relación sentimental que mantiene con Camila Cabello, la primera mujer de la que "verdaderamente" se ha enamorado en su vida, el cantante Shawn Mendes no ha dudado en confesar al diario The Guardian que estuvo "muy cerca" de abandonar para siempre la industria de la música a principios de este mismo año.

En su conversación con el periódico británico, el ídolo pop ha revelado que acabó muy "quemado" y saturado como consecuencia del infernal ritmo de trabajo que marcaba su vida diaria en los meses inmediatamente anteriores a la pandemia del coronavirus. "Terminé muy quemado y tuve una profunda crisis interna, pero la ocultaba de cara al exterior", ha explicado en su conversación.

Durante el período de confinamiento doméstico motivado por la crisis sanitaria, que Shawn pasó junto a su pareja en la casa que Camila tiene en Miami, el astro de la música tuvo tiempo para desconectar del trabajo, relajarse y, en definitiva, llevar una vida mucho más apacible y reflexiva que de costumbre. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que debía cambiar radicalmente la dinámica que presidía su relación con la industria.

"Sí, estuve muy cerca, extremadamente cerca de dejarlo todo. Pero luego me di cuenta de que el problema no estaba en la industria, sino la forma en que yo me movía en ella. Permití que la industria controlara lo que hacía, en lugar de ser yo quien estuviera al mando de mi vida", ha aseverado.