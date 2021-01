Luis Diaz Govea • 7 Ene 2021 - 08:57 AM

La cantante panameña Diana Villamonte, continua con sus presentaciones de tributos a grandes personalidades destacadas de la música de todos los tiempos.

Nuevamente desde el Starlight Cabaret - Terrace Act2PV ubicado en Puerto Vallarta, México; Diana interpretará a la recordada artista Whitney Houston y a Dionne Warwick (prima de Whitney).

Diana que se caracteriza por su potente voz, interpretará temas como: The Morning I Wake Up, Say a Little Prayer for You, I Have Nothing, Greatest Love of All, That’s What Friends Are For, Saving All My Love for You; entre otras.

Los tributos serán los días sábados; 23, 30 de enero y el 6 de febrero.