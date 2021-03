Danilo Pérez: "histórico" este Grammy ganado junto a Kurt Elling

EFE • 14 Mar 2021 - 07:39 PM

El pianista y jazzista panameño Danilo Pérez calificó como "histórico" la obtención este domingo, junto al cantante estadounidense Kurt Elling, del Grammy al mejor disco de jazz vocal por "Secrets are the Best Stories".

"Estoy muy emocionado por el inesperado (galardón), se le dedicó a mi familia y a mi país que necesitamos noticias buenas en estos momentos tan difíciles, en un año tan complicado (de pandemia), es histórico para mí", dijo vía telefónica a Efe el artista panameño.

Pérez destacó lo "mucho" que significa este premio en la historia de su carrera, y reiteró que por ello lo considera una buena noticia tanto para los seguidores de su música como para su entorno familiar.

Explicó que la relación con Elling viene desde hace muchos años cuando lo conoció en Chicago cuando tocaba en un club de jazz, "y él siempre venía, nos reuníamos los domingos, hicimos amistad", pero nunca llegaron a colaborar hasta hace unos dos años atrás.

Considera a Elling como "uno de los exponentes más importantes del jazz vocal en estos momentos", y además "la antorcha" de este proyecto musical grabado hace más de un año y premiado ahora con el Grammy.

Recordó que antes de la pandemia de la covid tenían programados una gran cantidad de conciertos juntos en todas partes del mundo, los cuales fueron cancelados en su totalidad como consecuencia de crisis sanitaria.

No hicieron la gira, pero aun así "la respuesta que ha recibido el disco ha sido muy linda", afirmó.

Explicó que en el disco, que contiene once melodías, la mayoría con letra de Elling, se abordan temas de inmigración, racismo, el amor, la soledad, la introspección.

"Es bien artístico, poético, y una combinación muy interesante y novedosa, porque Kurt Elling escribe, es escritor de letras, y entre lo que él escribe, y lo que yo también compuse, hicimos una especie de matrimonio (musical) muy especial que ha abierto otra puerta a esta colaboración de voz y piano", destacó.

Detalló que entre los elementos novedosos incorporados en esta producción musical está "un piano preparado que le metí tornillos y otro sonido, y experimentamos con otros colores, cosas nuevas".

'Secrets are the Best Stories' también tiene composiciones del saxofonista Wayne Shorter, otra del compositor y arreglista Vince Mendoza, y una del también compositor británico Django Bates.

Este álbum musical está dedicado al Río Grande que delimita la frontera entre Estados Unidos y México, que está marcado por el conflicto entre los dos países por el tema migratorio, indicó el pianista panameño.

Danilo Pérez es el fundador del Panama Jazz Festival, creado en 2003, que se realiza a beneficio de la fundación que lleva el mismo nombre del artista y que todo el año ofreciendo oportunidades de cambio social a través de la música.