Aldo Ranks estrena sencillo "Qué Problema", su esposa participa en el video

Pero eso no es todo, también hace una aparición en la pieza audiovisual, despidiéndose de su esposo con un beso. ¿Qué tal?

La canción fue producida por LH DA Produzza y el videoclip, publicado en el canal de YouTube del intérprete, contó con la dirección de Lucho Spada.

"...el celular se me olvidó, si me estaban chateando, qué problema tengo yo...qué miedo, en la discoteca yo me quedo, yo no me atrevo a volver porque por allá muero...ahora mismo me va a maletear...anoche salí con mis panas, a beber, a la disco a vacilar, a buscar mujer, y me dijo una fulana, que estaba chateando y no quisiste contestar, qué problema...", dice parte de la canción, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.