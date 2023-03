Alejandro Torres lanza "Un Amor Inexplicable", ya es tendencia en YouTube

El sencillo fue escrito por Darisnel Peñalba y Jonathan Córdoba; y habla sobre un amor intenso pero a la vez imposible.

"Aún recuerdo aquel día tan hermoso como si fuera ayer, cuando mis manos dichosas moldeaban toda tu piel...entre besos y mucha pasión, fuiste mía en esa habitación...Hoy mi cruda realidad es no poder tenerte como aquella vez, trato de disimular pero vuelvo a extrañarte una y otra vez, quién se iba a imaginar que al probar de tu cuerpo me iba a enamorar, perdería la razón, sabiendo que otros brazos me roban tu piel, y así no se puede...", dice parte de la canción.

"Un Amor Inexplicable", está disponible en todas las plataformas digitales.