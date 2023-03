Alejandro Torres revela fragmento de sencillo que estrenará pronto

"Hoy mi dura realidad es no poder tenerte como aquella vez, trato de disimular pero vuelvo a extrañarte una y otra vez, quién se iba a imaginar que al probar de tu cuerpo me iba a enamorar, perdería la razón, sabiendo que otros brazos me roban tu piel, y así no se puede...", dice parte del sencillo.

Aunque aún el cantante no ha revelado la fecha de estreno, seguramente pronto lo hará.

Cabe destacar que lo más reciente de Alejandro Torres y Las Estrellas del Ritmo, es la canción titulada "La Vida Que Estoy Pasando", estrenada el pasado 11 de febrero.