Angélica De La Cruz recibe reconocimiento del Festival de la Cumbia Chorrerana

La cantante agradeció por el gesto y a través de su cuenta oficial de Instagram expresó: "Quiero darle las gracias al comité del @festivaldelacumbiachorrerana por este reconocimiento, lamentablemente no pude asistir por compromisos laborales pero me siento muy feliz y orgullosa de ser Chorrerana, Dios me los bendiga siempre".

Cabe destacar que hace poco, la intérprete fue presentada oficialmente como la nueva cantante de Ulpiano Vergara y Los Distinguidos, tras la salida de Maryfrank Bravo, por motivos de estudios universitarios.

Desde entonces, Angélica De La Cruz ha recibido el cariño de su público y una gran aceptación.