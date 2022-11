Anyuri estrena "Mi Fiesta", con un videoclip filmado en Nueva York

Conocida por sus letras expresivas, en esta oportunidad La Cuchita ofrece algo diferente, una canción con contenido, en donde podemos apreciar con más detalle su voz.

Y eso no es todo, en "Mi Fiesta", la intérprete menciona a dos reconocidas cantantes, Karol G y Shakira.

"...Uno anda despechada, cuando alguien el corazón te lo rompe, emociones, sensaciones, conyugal, uno afirma y jura que ya es el final, pero qué va, y ahora es cuando lo bueno comienza, escuchando a Karol G con la Provenza, mejor soltera y ya que se entere la prensa, esa es mi fiesta, la vida es una ea...voy a disfrutarla a mi manera...desde que me fui ahora me veo más cara, terminó como Shakira con Piqué, no sé qué hablas no fui yo quien te busqué, llegaste a mi límite, por eso te boté...", dice parte de la canción.

El videoclip de la nueva producción de Anyuri, fue filmado en dos icónicos escenarios de los Estados Unidos, el Times Square y Brooklyn Bridge, en Nueva York.